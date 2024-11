Trabalhadores escapam por pouco de acidente em Alto de Coutos

Segundo o Defesa Civil de Salvador (Codesal), além do prédio que desabou no bairro de Alto de Coutos, existe mais uma possibilidade de desabamento que foi registrada na região. - Foto: Bruno Dias/MASSA!

A queda de um prédio no bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio de Salvador, por pouco não causou uma tragédia na manhã desta segunda-feira, 11. Segundo informações do Portal MASSA!, funcionários de uma obra atuavam no local pouco antes do desabamento, mas saíram para almoçar e não foram atingidos pelos escombros. Conforme apuração de nossa reportagem, não houve feridos e nem soterrados no desabamento, causado pela forte chuva que atinga a capital baiana.

Segundo Danilo, um dos funcionários que trabalhava na construção do muro de um galpão no fundo do imóvel que desabou, ele e mais quatro pessoas estavam no serviço antes do incidente. "A gente foi almoçar, depois ligaram para gente avisando que o prédio tinha desabado".

A reportagem do MASSA! também apurou que ninguém estava no prédio no momento do acidente, mas o imóvel funciona como uma academia no piso de cima, enquanto uma padaria fica na parte de baixo. Uma aula de ginástica com diversas mulheres do bairro chegou a acontecer durante a manhã.

