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Uma das celebrações religiosas e culturais mais tradicionais de Salvador enfrenta dificuldades financeiras para acontecer neste ano. Com 385 anos de história, a Festa do Mercado de Santa Bárbara, realizada na Baixa dos Sapateiros, depende de uma campanha de arrecadação para garantir a programação marcada para o dia 4 de dezembro.

A comissão organizadora lançou uma vaquinha virtual com a meta de arrecadar R$ 8 mil. O dinheiro será utilizado para ajudar a custear os festejos, incluindo o tradicional Caruru de Santa Bárbara, um dos momentos mais aguardados pelos devotos.

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Apesar de ser reconhecida como patrimônio imaterial da Bahia, a celebração enfrenta dificuldades para cobrir as despesas.

Segundo os organizadores, o Centro de Culturas Populares e Identitárias (CCPI), vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), destinou R$ 10 mil para a realização do evento. O valor, no entanto, não é suficiente para garantir toda a programação.

Organização faz apelo para manter tradição

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a comissão destacou a importância histórica e religiosa do Mercado de Santa Bárbara e cobrou maior valorização do espaço.

“Lembramos que o Mercado de Santa Bárbara está ligado ao fundamento dessa festa, não pode ser esquecido ou deixado de lado. A capela do mercado é um espaço que acolhe devotos durante todos os dias do ano. Um lugar tão importante para nossa cidade merece mais respeito e consideração”, afirmou.

Diante das dificuldades, os responsáveis pela celebração pedem apoio da população, tanto por meio de doações quanto pelo compartilhamento da campanha.

“Mas como maiores são os poderes do povo, acreditamos que juntos conseguiremos manter de pé essa tradição”, acrescentou a comissão.

A Festa de Santa Bárbara abre o calendário de festas populares de Salvador e reúne manifestações de fé e tradições culturais que atravessam gerações.