Tradicional restaurante mexicano de Salvador encerra atividades

Tijuana Mexican Bar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O tradicional bar e restaurante mexicano, Tijuana Mexican Bar, comunicou o encerramento das atividades presenciais após mais de duas décadas de funcionamento no bairro da Pituba. A decisão, divulgada nas redes sociais na quinta-feira, 13, marca uma mudança no modelo de atuação da casa, inaugurada em 2001.

A partir de agora, o imóvel deixa de operar como bar e restaurante e será convertido em um espaço para eventos. Já o Tijuana seguirá ativo apenas por delivery, com pedidos pelo telefone e pelo site oficial.

Em nota, a empresa agradeceu a fidelidade dos clientes ao longo dos 24 anos de funcionamento e afirmou que a mudança busca acompanhar transformações do mercado gastronômico.

“Contamos, mais do que nunca, com a parceria, apoio e acolhimento de cada um de vocês para que a nossa história continue sendo escrita por aqui”, declarou o restaurante ao anunciar a nova fase.

Confira a nota na íntegra:

"Há 24 anos atrás estávamos abrindo o nosso tão querido Tijuana... durante esses anos partilhamos por aqui lindas histórias de encontros, amizades especiais com nossos clientes, descobertas de sabores, momentos especiais, grandes aprendizados, muitos sorrisos, muitos afetos em forma de alimento e bebidas...o tempo passou o mercado mudou (como tudo na vida),sobrevivemos a uma cruel e árdua pandemia, sobrevivemos a vários momentos de incertezas, sobrevivemos a boatos, sobrevivemos a hackers.... tudo por causa da maior razão de existir...nossos clientes fiéis que começaram frequentando ainda jovens, casaram, constituíram famílias, tiveram filhos e netos....porém é chegada a hora de mudar, mudar para atender a um novo mercado, mudar para continuar encantando, mudar para sobreviver... anunciamos nesse momento que a partir de 12 de novembro nossa casa será a sua casa para eventos e que nosso bar e restaurante fisico estará fechado. Continuaremos levando para sua casa o melhor delivery (www.tijuana.com.br) de comida mexicana em Salvador-Ba. Contamos mais do que nunca com a parceria, apoio e acolhimento de cada um de vocês para que a nossa história continue sendo escrita por aqui..."

