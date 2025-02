Trânsito será modificado no Centro a partir desta sexta

Fluxo de veículos será modificado num trecho da Rua das Vassouras, no Centro - Foto: Divulgação

O fluxo de veículos será modificado num trecho da Rua das Vassouras, no Centro, a partir da sexta-feira (31). Com a alteração, quem estiver na Rua da Ajuda poderá chegar à Rua Chile passando pelo trecho da Rua das Vassouras onde fica no terminal de ônibus.

O local, que antes era sentido Barroquinha, passa a ser sentido Rua Chile. Outro trecho, que também fica no terminal de ônibus, permanece no sentido Rua da Ajuda. A Transalvador informa que a alteração visa melhorar a fluidez na região, dando mais opção de circulação para condutores.