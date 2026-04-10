Travessia Ribeira-Plataforma libera pagamento com Pix e cartões

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Pessoas desembarcando no terminal marítimo da Ribeira - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A travessia Ribeira-Plataforma pode ser realizada de forma mais prática para os usuários a partir desta semana. A Secretaria de Mobilidade (Semob) decretou que a passagem agora pode ser paga através das modalidades Pix e cartões de débito ou crédito.

A iniciativa visa garantir mais praticidade e agilidade na hora do embarque dos usuários, principalmente aqueles que costumam usar as lanchas como meio de transporte diariamente.

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O pagamento anterior era realizado apenas com dinheiro em espécie, dificultando o acesso daqueles que usam meios digitais para pagar itens no dia a dia e passagens em outros meios de transporte público de Salvador.

Funcionamento da travessia

A travessia Ribeira-Plataforma opera diariamente, de domingo a domingo, incluindo feriados. O valor da tarifa é de R$ 3,70 a inteira, e R$ 1,85 a meia passagem, que é liberada para crianças, estudantes e idosos.

A embarcação realiza saídas dos dois terminais a cada 30 minutos e realiza algumas pausas, saindo sempre nos períodos das 6h às 9h, 12h às 13h30 e 16h às 18h30.