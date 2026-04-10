Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Travessia Ribeira-Plataforma libera pagamento com Pix e cartões

A medida já começou a valer a partir desta semana

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Pessoas desembarcando no terminal marítimo da Ribeira
Pessoas desembarcando no terminal marítimo da Ribeira -

A travessia Ribeira-Plataforma pode ser realizada de forma mais prática para os usuários a partir desta semana. A Secretaria de Mobilidade (Semob) decretou que a passagem agora pode ser paga através das modalidades Pix e cartões de débito ou crédito.

A iniciativa visa garantir mais praticidade e agilidade na hora do embarque dos usuários, principalmente aqueles que costumam usar as lanchas como meio de transporte diariamente.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O pagamento anterior era realizado apenas com dinheiro em espécie, dificultando o acesso daqueles que usam meios digitais para pagar itens no dia a dia e passagens em outros meios de transporte público de Salvador.

Leia Também:

Ataque a tiros em lava jato termina com jovem executado em Simões Filho
Unidade clássica de supermercado em Salvador é demolida após 20 anos
Prefeitura de Salvador oferece cremação gratuita; saiba como conseguir

Funcionamento da travessia

A travessia Ribeira-Plataforma opera diariamente, de domingo a domingo, incluindo feriados. O valor da tarifa é de R$ 3,70 a inteira, e R$ 1,85 a meia passagem, que é liberada para crianças, estudantes e idosos.

A embarcação realiza saídas dos dois terminais a cada 30 minutos e realiza algumas pausas, saindo sempre nos períodos das 6h às 9h, 12h às 13h30 e 16h às 18h30.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Plataforma ribeira Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Pessoas desembarcando no terminal marítimo da Ribeira
Play

Vídeo mostra ação de quadrilha que invadiu joalheria pelo teto em Salvador

Pessoas desembarcando no terminal marítimo da Ribeira
Play

Entenda como agia quadrilha que unia furtos a joalherias, golpes e tráfico

Pessoas desembarcando no terminal marítimo da Ribeira
Play

Secretário projeta Salvador do futuro e prega habitação popular

Pessoas desembarcando no terminal marítimo da Ribeira
Play

Operação contra tráfico na BA e RJ tem ação em condomínio de alto padrão em Salvador

x