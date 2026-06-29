ESTAGIÁRIOS
TRE-BA abre vagas para estágio remunerado em Salvador
Inscrições são voltadas para estudantes de nível superior de 23 cursos
O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) está com vagas abertas para estágio remunerado. As inscrições são destinadas a estudantes do ensino superior e os selecionados irão atuar nas Secretarias e nas Zonas Eleitorais de Salvador.
Para participar do processo seletivo, os alunos de 23 cursos devem se inscrever no site da empresa 'Recrutamento e Seleção Brasil LTDA' até o dia 9 de julho. Durante a seleção, será aplicada uma prova objetiva on-line de língua portuguesa e conhecimentos gerais, que ocorrerá em 17 de julho.
Sobre a vaga
Podem participar os alunos das seguintes áreas:
- Administração (graduação e tecnólogo);
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
- Arquitetura;
- Arquivologia;
- Ciências Contábeis;
- Comunicação Social;
- Biblioteconomia;
- Direito;
- Engenharia Civil;
- Engenharia Elétrica;
- Estatística;
- Informática e Tecnologia da Informação;
- Letras;
- Logística;
- Museologia;
- Secretariado.
Deverão ser cumpridas 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no turno matutino para todas as áreas e no turno vespertino apenas para estatística. Os selecionados terão direito a bolsa de R$ 1.100 + auxílio-transporte mensal.
Pré-requisitos
Confira o que é necessário para concorrer as vagas:
- Ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 meses;
- Possuir matrícula e frequência efetivas no curso;
- Ter cursado 50% das matérias e não estar matriculado no último semestre do respectivo curso;
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- Ter 18 anos completos até a data de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE);
- Não ter filiação com partido político ou atividade político-partidária.
O resultado final será publicado no dia 5 de agosto.
Anexos
Para saber mais informações sobre datas e documentações necessárias para o processo acesse o comunicado oficial do TRE-BA.