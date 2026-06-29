TRE-BA abre vagas para estágio remunerado em Salvador

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O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) está com vagas abertas para estágio remunerado. As inscrições são destinadas a estudantes do ensino superior e os selecionados irão atuar nas Secretarias e nas Zonas Eleitorais de Salvador.

Para participar do processo seletivo, os alunos de 23 cursos devem se inscrever no site da empresa 'Recrutamento e Seleção Brasil LTDA' até o dia 9 de julho. Durante a seleção, será aplicada uma prova objetiva on-line de língua portuguesa e conhecimentos gerais, que ocorrerá em 17 de julho.

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Sobre a vaga

Podem participar os alunos das seguintes áreas:

Administração (graduação e tecnólogo);

Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Arquitetura;

Arquivologia;

Ciências Contábeis;

Comunicação Social;

Biblioteconomia;

Direito;

Engenharia Civil;

Engenharia Elétrica;

Estatística;

Informática e Tecnologia da Informação;

Letras;

Logística;

Museologia;

Secretariado.

Deverão ser cumpridas 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no turno matutino para todas as áreas e no turno vespertino apenas para estatística. Os selecionados terão direito a bolsa de R$ 1.100 + auxílio-transporte mensal.

Pré-requisitos

Confira o que é necessário para concorrer as vagas:

Ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 meses;

Possuir matrícula e frequência efetivas no curso;

Ter cursado 50% das matérias e não estar matriculado no último semestre do respectivo curso;

Ter 18 anos completos até a data de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE);

Não ter filiação com partido político ou atividade político-partidária.

O resultado final será publicado no dia 5 de agosto.

Anexos

Para saber mais informações sobre datas e documentações necessárias para o processo acesse o comunicado oficial do TRE-BA.