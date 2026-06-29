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ESTAGIÁRIOS

TRE-BA abre vagas para estágio remunerado em Salvador

Inscrições são voltadas para estudantes de nível superior de 23 cursos

Alice Paulilo
Por
TRE abre seleção para vagas de estágio remunerado
TRE abre seleção para vagas de estágio remunerado - Foto: Raul spinassé / Ag. A Tarde

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) está com vagas abertas para estágio remunerado. As inscrições são destinadas a estudantes do ensino superior e os selecionados irão atuar nas Secretarias e nas Zonas Eleitorais de Salvador.

Para participar do processo seletivo, os alunos de 23 cursos devem se inscrever no site da empresa 'Recrutamento e Seleção Brasil LTDA' até o dia 9 de julho. Durante a seleção, será aplicada uma prova objetiva on-line de língua portuguesa e conhecimentos gerais, que ocorrerá em 17 de julho.

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Sobre a vaga

Podem participar os alunos das seguintes áreas:

  • Administração (graduação e tecnólogo);
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas;
  • Arquitetura;
  • Arquivologia;
  • Ciências Contábeis;
  • Comunicação Social;
  • Biblioteconomia;
  • Direito;
  • Engenharia Civil;
  • Engenharia Elétrica;
  • Estatística;
  • Informática e Tecnologia da Informação;
  • Letras;
  • Logística;
  • Museologia;
  • Secretariado.

Deverão ser cumpridas 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no turno matutino para todas as áreas e no turno vespertino apenas para estatística. Os selecionados terão direito a bolsa de R$ 1.100 + auxílio-transporte mensal.

Pré-requisitos

Confira o que é necessário para concorrer as vagas:

  • Ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 meses;
  • Possuir matrícula e frequência efetivas no curso;
  • Ter cursado 50% das matérias e não estar matriculado no último semestre do respectivo curso;

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  • Ter 18 anos completos até a data de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio (TCE);
  • Não ter filiação com partido político ou atividade político-partidária.

O resultado final será publicado no dia 5 de agosto.

Anexos

Para saber mais informações sobre datas e documentações necessárias para o processo acesse o comunicado oficial do TRE-BA.

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estágio Salvador TRE-BA

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