Três suspeitos de matar motorista de aplicativo na Bahia são presos

A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de prisão contra três pessoas acusadas de participação no assassinato do motorista por aplicativo Hudson Willian Santos de Jesus, conhecido como “Foguinho”. As prisões ocorreram na quinta-feira, 10, nos municípios de Varzedo e Santo Antônio de Jesus, durante uma ação conjunta da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/SAJ) e da Delegacia Territorial de Varzedo.

Hudson foi dado como desaparecido em julho do ano passado, após sair para uma corrida ao lado da companheira. O casal trafegava pela BA-046, nas proximidades do mercado Atacadão, em Santo Antônio de Jesus, quando o motorista avistou dois homens e uma mulher. O trio teria pedido uma corrida até o Terminal de Bom Despacho, e Foguinho aceitou. No caminho, os criminosos anunciaram o assalto. A companheira da vítima foi deixada pouco tempo depois, nas imediações do km 53, em uma região conhecida como Riachão, na zona rural da cidade.

O carro utilizado por Hudson foi localizado no domingo (7), abandonado em uma área rural de Castro Alves. Três dias após o crime, o corpo do motorista foi encontrado em avançado estado de decomposição, com uma perfuração provocada por disparo de arma de fogo, também na zona rural, em uma área de mata.

As investigações revelaram que o homicídio foi motivado por desavenças internas do tráfico de drogas. Hudson, além de atuar como motorista, também fazia transporte de entorpecentes e passou a ser suspeito de colaborar com a polícia. A ordem para executá-lo teria partido de um dos chefes do grupo criminoso. Para comprovar o cumprimento da missão, os autores chegaram a gravar imagens da vítima durante o sequestro.

Além dos três presos recentemente, a polícia identificou a participação de uma mulher e de outro envolvido que já está custodiado em uma unidade prisional. As apurações seguem em andamento, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no crime.