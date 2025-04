Homem ameaça populares com facão e gera pânico no interior da Bahia

Situação aconteceu no centro de Jacobina, no interior da Bahia - Foto: Reprodução

Um homem foi filmado com um facão correndo pelas ruas da cidade de Jacobina, no interior da Bahia, deixando uma multidão em pânico na manhã desta quinta-feira, 10.

Segundo informações preliminares, o rapaz estaria vivendo problemas no casamento e teria ido ao trabalho da ex-cunhada para tentar matá-la. Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o homem ameaçando e tentando ferir as pessoas que passavam na rua. As informações são do Augusto Urgente.

Uma guarnição da Guarda Municipal foi acionada, conseguiu alcançar o suspeito e o levou até a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Assista: