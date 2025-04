Laboratório de drogas é fechado e quatro pessoas são presas na Bahia

Investigação vinha sendo desenvolvida ao longo dos últimos 15 dias - Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira, 10, por manter e gerir um laboratório de produção e refino de cocaína no bairro Jardim Cruzeiro em Feira de Santana, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a ação é decorrente de investigação policial que vinha sendo desenvolvida ao longo dos últimos 15 dias.

No local, foram apreendidas diversas porções de cocaína e maconha, além de vários insumos químicos utilizados na produção e refino da cocaína. Uma pistola calibre 9 mm, duas prensas, uma máquina seladora e diversas balanças também foram apreendidas no imóvel.

| Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As investigações seguem em andamento para a identificação de outras pessoas envolvidas na ação criminosa. “Este é o segundo laboratório desarticulado no espaço de 15 dias, reforçando o compromisso da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e condutas afins”, destacou o diretor do Denarc, delegado Ernandes Reis Santos Júnior.

A ação foi deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).