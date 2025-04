Operação fecha cerco a PMs que cometeram assassinato na Bahia

Operação acontece na região Sudoeste do estado - Foto: Flávia Vieira/ Ascom SSP

Cinco pessoas, incluindo três policiais militares são alvos de mandados de busca e apreensão na região Sudoeste da Bahia, durante a Operação Supplicium, deflagrada nesta quinta-feira, 10. Eles são investigados por envolvimento em um homicídio.

As investigações apontam o envolvimento dos alvos no homicídio de um homem, ocorrido em 13 de novembro de 2022, no centro de Vitória da Conquista. Segundo as apurações, a vítima foi detida no dia 12 de novembro de 2022, sob a acusação de tentativa de furto em um supermercado localizado na cidade de Poções, de propriedade dos suspeitos.

Após ser encaminhada ao Plantão Central de Vitória da Conquista e realizar os procedimentos legais, foi liberada. No entanto, após sua saída, foi vista caminhando a pé até ser abordada pelo motorista de um veículo não identificado. Posteriormente, a vítima foi encontrada morta na Avenida Bartolomeu de Gusmão, em Vitória da Conquista.

Durante a ação, as equipes buscam celulares, documentos, armas e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

Os mandados foram expedidos pela Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista. O material apreendido será submetido à conferência e análise da Force, Correg e Gaeco e, posteriormente, encaminhado aos órgãos competentes para adoção das medidas cabíveis, com o objetivo de robustecer o material probatório e delimitar a participação de cada um dos envolvidos.

A operação foi deflagrada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), por meio da Força Correcional Especial Integrada (Force) da Corregedoria Geral da SSP, e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar (Correg).