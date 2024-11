Última vistoria validou segurança de elevador que despencou no Horto

Fachada do condomínio onde aconteceu a tragédia - Foto: Shirley Stolze | A TARDE

O elevador de um condomínio de luxo no Horto Florestal, em Salvador, que despencou na última quinta-feira, 14, era supostamente seguro. A segurança do equipamento foi atestada durante uma avaliação realizada no dia 9 de novembro.

Ariston de Jesus Santos e Manoel Francisco da Silva, de 61 e 54 anos, morreram enquanto realizavam um serviço de mudança no Edifício Splendor Reserva do Horto, quando o elevador despencou do 6º andar, pela manhã.

De acordo com a administração do condomínio, os quatro elevadores do edifício - dois sociais e dois de serviço - são mensalmente submetidos a avaliações e processos de manutenção preventiva, realizados exclusivamente pela Atlas Schindler. De acordo com a empresa, até a última vistoria, os equipamentos “estavam em perfeitas condições de operação no momento do ocorrido”.

Correia solta

A administração do condomínio também se manifestou sobre a correia do operador de porta, que estava solta. Segundo o comunicado emitido, o comentário técnico presente no laudo assegura que a condição da peça não se relaciona com risco de queda.

No pronunciamento, o condomínio afirmou que está prestando os esclarecimentos necessários para as autoridades e aguarda a conclusão da perícia realizada pela Polícia Civil. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.