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Quem pretende aproveitar o feriadão nas praias de Salvador precisa ficar atento às condições da água.



Um levantamento divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nesta sexta-feira, 20, aponta que 29 dos 38 trechos monitorados na capital baiana estão impróprios para banho. Apenas nove pontos foram classificados como próprios para os banhistas.

Veja quais praias estão impróprias para banho

Entre os locais que apresentam condições inadequadas para banho estão trechos das praias de São Tomé de Paripe, Periperi, Penha, Bogari, Bonfim, Pedra Furada, Boa Viagem, Roma, Marina Contorno, Porto da Barra, Santa Maria e Farol da Barra.

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A lista divulgada pelo Inema também inclui pontos das praias do Rio Vermelho, Buracão, Amaralina, Pituba, Armação, Boca do Rio, Patamares, Lagoa de Pituaçu, Piatã, Placafor, Itapuã, Farol de Itapuã e Stella Mares.

Confira as praias próprias para banho em Salvador

De acordo com o boletim de balneabilidade, apenas nove trechos monitorados apresentam condições próprias para banho. São eles:

Tubarão;

Canta Galo;

Ondina;

Rio Vermelho;

Corsário;

Lagoa de Abaeté;

Flamengo.

São Tomé de Paripe está sob investigação ambiental

O boletim também destaca que a praia de São Tomé de Paripe está sob investigação ambiental após a identificação de alterações nas características da água.

Até a conclusão das avaliações, o Inema recomenda evitar o acesso e o contato com a água no local.





Inema orienta cuidados antes de entrar no mar

O órgão ambiental também recomenda que os banhistas evitem o contato com a água quando houver manchas de coloração suspeita.

Outra orientação é não tomar banho de mar durante períodos chuvosos, já que a água pode receber detritos e resíduos carregados das ruas por meio das galerias pluviais.

Também é recomendado evitar o banho próximo a saídas de esgoto, desembocaduras de rios urbanos, córregos e canais de drenagem.