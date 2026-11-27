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O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) terá horários especiais de funcionamento nesta sexta-feira, 27, sábado, 28, e domingo, 29, por causa da realização do Pro Tour STU Salvador 2026, na região de Praia Grande, no Subúrbio Ferroviário.

A programação prevê mudanças nos horários das viagens entre Calçada e Marisqueiras e entre Ara Ketu e Marisqueiras, com o objetivo de facilitar o deslocamento de quem vai acompanhar as competições de skate.

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Confira os horários:

Entre Calçada e Marisqueiras: o VLT funcionará das 6h40 às 19h na sexta-feira; das 7h20 às 18h20 no sábado; e das 8h40 às 17h40 no domingo.

Entre Ara Ketu e Marisqueiras: os horários serão das 6h40 às 19h20 na sexta-feira; das 7h20 às 18h40 no sábado; e das 8h40 às 18h no domingo.

A Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), responsável pela operação do sistema, orienta os passageiros a consultar a programação antes de sair de casa para planejar o deslocamento durante os dias do evento.

O que é o Pro Tour STU?

O Pro Tour STU é um circuito profissional de skate com alcance mundial, criado pela organização Skate Total Urbe (STU). A competição reúne skatistas brasileiros e estrangeiros em diferentes modalidades.

A etapa de Salvador será realizada neste fim de semana, nos dias 28 e 29 de novembro, com a participação de 32 atletas de destaque mundial na modalidade Park, nas categorias masculina e feminina.

As disputas acontecerão no Skatepark do Subúrbio, localizado na orla de Praia Grande, em Periperi. O complexo é o primeiro e único do Brasil com certificação internacional da World Skate, entidade que regulamenta o skate em nível mundial.

Entre os brasileiros confirmados estão:

Pedro Barros

Augusto Akio

Dora Varella

Gui Khury

Kalani Konig

Pedro Carvalho

Miguel Leal

Vitor Ikeda

A competição também contará com atletas estrangeiros de destaque, entre eles as medalhistas olímpicas Sky Brown, da Grã-Bretanha, e Sakura Yosozumi, do Japão.

A lista inclui ainda os franceses Tom Martin e Noe Montagard, os norte-americanos Taylor Nye e Luke Kahler e o britânico Tay Cunninghan.