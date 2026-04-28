PREVISÃO DO TEMPO
Vai chover em Salvador? Confira a previsão do tempo para esta terça
Tempo seguirá firme no início desta semana
A atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme no início desta semana em Salvador, segundo a previsão da Defesa Civil (Codesal) para a capital baiana.
Mesmo com a presença de uma massa de ar seco, os ventos úmidos vindos do oceano Atlântico devem favorecer a ocorrência de chuvas fracas, ocasionalmente moderadas, em qualquer período do dia ao longo de toda a semana.
De acordo com a previsão, nesta terça-feira, 28, o tempo fica firme, com variação de temperaturas entre 22°C e 31°C.
Os ventos se mantêm em intensidade moderada, atingindo velocidade máxima de 22 km/h.
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O que provocou as chuvas intensas na Bahia?
As chuvas que atingem a faixa leste da Bahia nos últimos dias devem começar a perder intensidade a partir do próximo domingo. A informação é do meteorologista Henrique Mendonça, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em entrevista ao portal A TARDE.
Segundo ele, há previsão de diminuição das chuvas nos próximos dias, mas ainda com registros de precipitação.
“Tem uma diminuição, mas ainda chove. Pelo menos até o próximo sábado, com alguns volumes um pouco mais expressivos. Já a partir do domingo, tem uma tendência de diminuição dessas chuvas. Estamos dentro do período de chuva aqui para a faixa leste da Bahia, então é comum que ocorram as chuvas regulares a partir de agora”, explicou.
O meteorologista destacou ainda que as chuvas recentes foram provocadas por um sistema meteorológico responsável por gerar instabilidade na atmosfera.
“O que ocasionou essas chuvas foi o que a gente chama na meteorologia de Cavado. Esse sistema causa bastante instabilidade aqui para a nossa região, em especial para o que aconteceu na faixa leste aqui da Bahia”, completou.
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