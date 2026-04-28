Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em Salvador? Confira a previsão do tempo para esta terça

Tempo seguirá firme no início desta semana

Edvaldo Sales
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Tempo seguirá firme no início desta semana
Tempo seguirá firme no início desta semana - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo firme no início desta semana em Salvador, segundo a previsão da Defesa Civil (Codesal) para a capital baiana.

Mesmo com a presença de uma massa de ar seco, os ventos úmidos vindos do oceano Atlântico devem favorecer a ocorrência de chuvas fracas, ocasionalmente moderadas, em qualquer período do dia ao longo de toda a semana.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a previsão, nesta terça-feira, 28, o tempo fica firme, com variação de temperaturas entre 22°C e 31°C.

Os ventos se mantêm em intensidade moderada, atingindo velocidade máxima de 22 km/h.

Leia Também:

Chuvas intensas na Bahia: saiba o que provocou e a previsão para os próximos dias
Chuvas na Bahia: Salvador e 79 cidades estão em alerta de perigo
Salvador segue sob fortes chuvas e registra mais de 120 ocorrências

O que provocou as chuvas intensas na Bahia?

As chuvas que atingem a faixa leste da Bahia nos últimos dias devem começar a perder intensidade a partir do próximo domingo. A informação é do meteorologista Henrique Mendonça, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em entrevista ao portal A TARDE.

Segundo ele, há previsão de diminuição das chuvas nos próximos dias, mas ainda com registros de precipitação.

“Tem uma diminuição, mas ainda chove. Pelo menos até o próximo sábado, com alguns volumes um pouco mais expressivos. Já a partir do domingo, tem uma tendência de diminuição dessas chuvas. Estamos dentro do período de chuva aqui para a faixa leste da Bahia, então é comum que ocorram as chuvas regulares a partir de agora”, explicou.

O meteorologista destacou ainda que as chuvas recentes foram provocadas por um sistema meteorológico responsável por gerar instabilidade na atmosfera.

“O que ocasionou essas chuvas foi o que a gente chama na meteorologia de Cavado. Esse sistema causa bastante instabilidade aqui para a nossa região, em especial para o que aconteceu na faixa leste aqui da Bahia”, completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

previsão do tempo Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tempo seguirá firme no início desta semana
Play

Vídeo: três crianças vítimas de maus-tratos pela mãe são resgatadas em Pernambués

Tempo seguirá firme no início desta semana
Play

Moradora denuncia obra no Horto Florestal após danos à saúde e renda

Tempo seguirá firme no início desta semana
Play

Kiss & Fly: o que a Vinci Airports ainda não respondeu sobre a cobrança no aeroporto de Salvador

Tempo seguirá firme no início desta semana
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

x