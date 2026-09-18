SALVADOR
Vai chover! Salvador tem previsão de trovoadas no fim de semana
Duas regiões da Bahia estão sob alerta de baixa umidade
O fim de semana deve ser marcado por pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões da Bahia. A previsão foi divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e inclui Salvador, Região Metropolitana e municípios das regiões sudeste, sul, oeste e norte do estado.
Baixa umidade preocupa no interior
Além da previsão de chuva, duas regiões da Bahia estão sob alerta de baixa umidade. Em Barreiras, no oeste, o Inmet emitiu alerta laranja, com umidade relativa do ar podendo variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais.
Em Juazeiro, no norte do estado, foi emitido alerta amarelo. A umidade deve ficar entre 30% e 20%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a umidade relativa do ar fique entre 40% e 70%.
Diante dos baixos índices, a recomendação é aumentar a ingestão de água e evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos períodos mais quentes do dia.
Confira a previsão nas principais cidades
Salvador
Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 21°C e 27°C.
Domingo: muitas nuvens e chuva isolada. Temperaturas entre 21°C e 27°C.
Lauro de Freitas
Sábado: pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas entre 25°C e 28°C.
Domingo: muitas nuvens e chuva isolada, com temperaturas entre 23°C e 27°C.
Feira de Santana
Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 22°C e 30°C.
Domingo: muitas nuvens, com temperaturas entre 21°C e 28°C.
Vitória da Conquista
Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 16°C e 27°C.
Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 25°C e 28°C.
Itabuna
Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 22°C e 28°C.
Domingo: muitas nuvens, com temperaturas entre 21°C e 28°C.
Barreiras
Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 19°C e 34°C.
Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 18°C e 33°C.
Juazeiro
Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 19°C e 33°C.
Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 19°C e 34°C.