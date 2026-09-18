Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Vai chover! Salvador tem previsão de trovoadas no fim de semana

Duas regiões da Bahia estão sob alerta de baixa umidade

Evellyn Teixeira
Por
Instabilidade deve permanecer nos próximos dias
Instabilidade deve permanecer nos próximos dias - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O fim de semana deve ser marcado por pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões da Bahia. A previsão foi divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e inclui Salvador, Região Metropolitana e municípios das regiões sudeste, sul, oeste e norte do estado.

Baixa umidade preocupa no interior

Além da previsão de chuva, duas regiões da Bahia estão sob alerta de baixa umidade. Em Barreiras, no oeste, o Inmet emitiu alerta laranja, com umidade relativa do ar podendo variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em Juazeiro, no norte do estado, foi emitido alerta amarelo. A umidade deve ficar entre 30% e 20%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a umidade relativa do ar fique entre 40% e 70%.

Diante dos baixos índices, a recomendação é aumentar a ingestão de água e evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

Confira a previsão nas principais cidades

Salvador

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 21°C e 27°C.

Domingo: muitas nuvens e chuva isolada. Temperaturas entre 21°C e 27°C.

Lauro de Freitas

Sábado: pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas entre 25°C e 28°C.

Domingo: muitas nuvens e chuva isolada, com temperaturas entre 23°C e 27°C.

Feira de Santana

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 22°C e 30°C.

Domingo: muitas nuvens, com temperaturas entre 21°C e 28°C.

Vitória da Conquista

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 16°C e 27°C.

Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 25°C e 28°C.

Itabuna

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 22°C e 28°C.

Domingo: muitas nuvens, com temperaturas entre 21°C e 28°C.

Barreiras

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 19°C e 34°C.

Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 18°C e 33°C.

Juazeiro

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 19°C e 33°C.

Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 19°C e 34°C.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

previsão do tempo Salvador

Relacionadas

Mais lidas