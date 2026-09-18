Vai chover! Salvador tem previsão de trovoadas no fim de semana

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O fim de semana deve ser marcado por pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões da Bahia. A previsão foi divulgada nesta sexta-feira, 18, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e inclui Salvador, Região Metropolitana e municípios das regiões sudeste, sul, oeste e norte do estado.

Baixa umidade preocupa no interior

Além da previsão de chuva, duas regiões da Bahia estão sob alerta de baixa umidade. Em Barreiras, no oeste, o Inmet emitiu alerta laranja, com umidade relativa do ar podendo variar entre 20% e 12%, aumentando o risco de incêndios florestais.

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Em Juazeiro, no norte do estado, foi emitido alerta amarelo. A umidade deve ficar entre 30% e 20%. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a umidade relativa do ar fique entre 40% e 70%.

Diante dos baixos índices, a recomendação é aumentar a ingestão de água e evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos períodos mais quentes do dia.

Confira a previsão nas principais cidades

Salvador

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 21°C e 27°C.

Domingo: muitas nuvens e chuva isolada. Temperaturas entre 21°C e 27°C.

Lauro de Freitas

Sábado: pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperaturas entre 25°C e 28°C.

Domingo: muitas nuvens e chuva isolada, com temperaturas entre 23°C e 27°C.

Feira de Santana

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 22°C e 30°C.

Domingo: muitas nuvens, com temperaturas entre 21°C e 28°C.

Vitória da Conquista

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 16°C e 27°C.

Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 25°C e 28°C.

Itabuna

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 22°C e 28°C.

Domingo: muitas nuvens, com temperaturas entre 21°C e 28°C.

Barreiras

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 19°C e 34°C.

Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 18°C e 33°C.

Juazeiro

Sábado: céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas entre 19°C e 33°C.

Domingo: poucas nuvens, com temperaturas entre 19°C e 34°C.