'Vai dar certo', diz mãe de mulher baleada após ser feita refém

Vítima foi levada para o Hospital Geral Roberto Santos - Foto: Reprodução

A mãe da mulher que está em estado grave no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), após ter sido baleada no rosto enquanto era feita de refém por um foragido da Justiça, na manhã desta segunda-feira, 5, no bairro da Engomadeira, em Salvador, contou que está recorrendo à fé, pela recuperação da filha.

“Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo”, disse Luciana Santos.



Veja também:

>>>Mãe e bebê de um ano são feitos reféns na Engomadeira

>>>Após fazer família refém, 'Carrasco' é alvejado por PMs na Engomadeira

Ao Portal A TARDE, Luciana, que está na unidade de saúde acompanhando o estado de saúde da filha, Raissa Santos, de 19 anos, disse que a filha já passou por uma cirurgia e que será submetida a outro procedimento.

>>>'Carrasco' que fez bebê e mãe reféns em Salvador estava em 'saidinha'

>>>Morre homem que fez mulher e bebê de reféns na Engomadeira

Durante o sequestro, o filho de um ano de idade de Raissa estava com ela, no entanto ele não sofreu ferimentos.

Um homem identificado como Gilvan Dias Damasceno Santo, vulgo "Carrasco", de 31 anos, invadiu a residência da vítima na manhã desta segunda, enquanto fugia de policiais. Chegou a acontecer uma negociação entre o homem e a polícia, mesmo assim, Raissa foi baleada.

>>>Ônibus deixam de circular na Engomadeira após criminoso invadir casa

Durante a troca de tiros com a polícia, o foragido foi atingido por disparos, encaminhado para o mesmo hospital que Raissa está internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) informou que "Carrasco" cumpria pena no regime semi-aberto, conseguiu uma ‘saidinha’ durante um feriado de junho de 2020 e não retornou para para o Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro da Mata Escura.