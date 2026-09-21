Varanda desaba e deixa idosa ferida na Ribeira

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Uma idosa ficou ferida após uma varanda desabar parcialmente no bairro da Ribeira, em Salvador, no domingo, 20. Não houve registro de mortes.



O imóvel residencial possui três andares.

Imóvel apresenta dano estrutural

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma vistoria identificou danos estruturais na varanda do imóvel.



Diante do risco, a proprietária, que não estava no local durante a inspeção, será notificada a contratar um profissional habilitado, com registro no Crea ou no CAU, para avaliar a estrutura e realizar os reparos necessários.

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A Codesal também informou que solicitou ao órgão responsável a demolição das partes instáveis e dos trechos remanescentes da estrutura que apresentam risco.

Idosa foi encaminhada ao hospital

A vítima é locatária do imóvel. Ela foi atendida após o desabamento e encaminhada para um hospital de Salvador.

Até o momento, não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da idosa.