SALVADOR
SALVADOR

Verão: Gol anuncia nova rota diária ligando Salvador a Porto Seguro

As saídas da capital baiana serão às 14h35

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

04/12/2025 - 7:10 h
Imagem ilustrativa da imagem Verão: Gol anuncia nova rota diária ligando Salvador a Porto Seguro
-

A Gol Linhas Aéreas vai reforçar sua malha na Bahia durante o verão 2025/2026 com a oferta de voos diários entre Salvador e Porto Seguro. A operação, que começa em 10 de dezembro, foi definida após negociações entre a companhia e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur-BA), para atender à alta demanda do período.

Segundo a Gol, as decolagens de Salvador ocorrerão às 14h35, com chegada prevista a Porto Seguro às 15h35. No sentido inverso, os voos partirão da cidade turística às 12h40, pousando na capital baiana às 13h40. A rota contará com aeronaves de 186 assentos. As passagens já estão disponíveis para compra no site da companhia.

“A decisão de oferecer os voos diários entre dois destinos turísticos importantes é um reflexo do crescimento da Gol, o maior da história, e da confiança nas relações com o Governo da Bahia e do interesse de estreitar os laços com estado. Vamos corresponder às necessidades dos passageiros e seguir planejando novas operações na Bahia”, disse o representante de Relações Institucionais da Gol, Marcos Tognato.

“A ampliação da malha aérea regional tem sido um trabalho contínuo do Governo do Estado, para beneficiar quem pretende viajar pelo território baiano. No caso da ligação de Salvador com Porto Seguro, as frequências diárias também qualificam os destinos e atendem à reivindicação do trade turístico. É mais um resultado exitoso da grande parceria que temos com a Gol”, completou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.

