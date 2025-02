Viatura da Polícia Militar é atingida por tiros no bairro de Tancredo Neves

- Foto: Reprodução TV Record

Uma viatura da Polícia Militar da Bahia foi atingida por disparos de arma de fogo durante a noite desta quarta-feira, 22, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Informações preliminares apontam que um policial dirigia sozinho o veículo pelo bairro quando foi alvejado pelos tiros. No momento, não ocorria uma operação na localidade.

O PM conseguiu escapar dos disparos, que deixaram marcas no banco do motorista e nas laterais do veículo, e está com quadro de saúde estável, segundo a TV Record.

Policiais da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (23ª CIPM) foram acionados e já realizaram a prisão de um dos suspeitos do ataque ao oficial. Os outros integrantes do grupo continuam sendo procurados.

