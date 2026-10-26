VÍDEO: Carro capota após suposta tentativa de assalto em Salvador

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Um carro capotou nas proximidades da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador, na noite do último domingo, 25. A reportagem do A Tarde esteve presente e apurou com um policial militar que o motorista foi encaminhado ao Hospital Geral Roberto Santos.

Segundo informações de um policial que estava no local, há indícios de que o capotamento possa ter ocorrido durante uma tentativa de assalto.



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Motorista foi levado ao Hospital Roberto Santos após capotamento perto da Uneb - Foto: Ag. A TARDE

Até o momento, não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do acidente, a possível tentativa de assalto ou o estado de saúde do motorista.

A reportagem entrou em contato com os órgãos responsáveis para esclarecer a ocorrência e confirmar as informações. O texto em atualização.

Veja vídeos do acidente na íntegra