VÍDEO: Carro fica totalmente destruído em incêndio no Largo da Graça

Autarquia informou que a ocorrência foi finalizada por volta das 10h50 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um carro de passeio foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira, 27, na região do Largo da Graça, que fica no bairro da Graça, em Salvador.

Vídeos encaminhados ao Portal A TARDE mostram o veículo, modelo Ford Fiesta, sendo totalmente consumido pelas chamas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), as equipes foram acionadas por volta das 10h e compareceram ao local juntamente com o Corpo de Bombeiros.

A autarquia informou que a ocorrência foi finalizada por volta das 10h50, com o fogo sendo controlado e o veículo já sendo retirado da via. Agora, resta ainda realizar apenas a limpeza da pista.

Por conta da situação, o trânsito ficou bastante congestionado na localidade. Inicialmente, por conta de pessoas que paravam para observar o incêndio, mas, posteriormente, devido aos reflexos gerados pela ocorrência.

Assista: