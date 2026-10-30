SALVADOR
Vídeo: Ferry-Boat tem espera de mais de 4 horas em Salvador
Movimento aumenta com feriadão de Finados
Quem pretende atravessar de Ferry-Boat entre Salvador e a Ilha de Itaparica precisa ter paciência neste início de feriadão.
O terminal de São Joaquim, na capital baiana, registrou mais de quatro horas de espera na tarde desta sexta-feira, 30.
De acordo com o Filômetro, disponibilizado pela Internacional Travessias, o fluxo estava no nível vermelho, classificado como “muito intenso”.
Movimento aumenta com feriadão de Finados
O aumento no fluxo ocorre durante o feriado prolongado de Finados, celebrado na segunda-feira, 2.
Para servidores públicos da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado, a folga começou ainda nesta sexta-feira, após a transferência do Dia do Servidor Público, originalmente comemorado em 28 de outubro.
No terminal de Bom Despacho, em Itaparica, a situação era diferente: o Filômetro apontava pouca fila, com tempo estimado de espera entre 60 e 90 minutos. Três embarcações estavam em operação: Dorival Caymmi, Maria Bethânia e Zumbi dos Palmares.
Ferry-Boat funciona em operação especial
Para atender à demanda durante o período, o sistema iniciou uma operação especial na quinta-feira, 29, com programação prevista até terça-feira (3). A medida considera o aumento esperado no número de passageiros durante o feriadão.