Vídeo: Ferry-Boat tem espera de mais de 4 horas em Salvador

Quem pretende atravessar de Ferry-Boat entre Salvador e a Ilha de Itaparica precisa ter paciência neste início de feriadão.



O terminal de São Joaquim, na capital baiana, registrou mais de quatro horas de espera na tarde desta sexta-feira, 30.



De acordo com o Filômetro, disponibilizado pela Internacional Travessias, o fluxo estava no nível vermelho, classificado como “muito intenso”.

Movimento aumenta com feriadão de Finados

O aumento no fluxo ocorre durante o feriado prolongado de Finados, celebrado na segunda-feira, 2.



Para servidores públicos da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado, a folga começou ainda nesta sexta-feira, após a transferência do Dia do Servidor Público, originalmente comemorado em 28 de outubro.

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No terminal de Bom Despacho, em Itaparica, a situação era diferente: o Filômetro apontava pouca fila, com tempo estimado de espera entre 60 e 90 minutos. Três embarcações estavam em operação: Dorival Caymmi, Maria Bethânia e Zumbi dos Palmares.

Ferry-Boat funciona em operação especial

Para atender à demanda durante o período, o sistema iniciou uma operação especial na quinta-feira, 29, com programação prevista até terça-feira (3). A medida considera o aumento esperado no número de passageiros durante o feriadão.

Confira o vídeo: