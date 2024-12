Vídeo: festa 'batalha de naipe' acaba em tiroteio e correria no Lobato

Momento foi registrado em vídeos - Foto: Reprodução

A confusão foi registrada na noite deste domingo, 1º, no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador. De acordo com informações preliminares, uma festa do tipo ‘batalha de naipe’, acontecia em um campo de futebol com presença de paredão, quando homens armados chegaram atirando no local.

Em um vídeo é possível ver algumas pessoas penduradas no alambrado na tentativa de escapar dos tiros. Em outro, pessoas dançam em um ‘palco’ quando os tiros começam a ser disparados e a correria se inicia.

A reportagem do A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda mais informações sobre o ocorrido.

Veja vídeos: