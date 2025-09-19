URGENTE!
VÍDEO: ônibus é consumido pelo fogo em Avenida movimentada de Salvador
Ocorrência será investigada para apurar causas do fogo
Por Luan Julião
Uma cena assustadora chamou atenção de motoristas e pedestres no início da tarde desta sexta-feira em Salvador. Um ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido popularmente como “Amarelinho”, pegou fogo na Avenida Orlando Gomes, importante via que liga a Avenida Paralela à Orla Marítima da capital baiana.
Imagens registradas no local mostram a grande quantidade de chamas consumindo o veículo e a nuvem de fumaça que podia ser vista de longe, gerando temor entre quem passava pela região.
O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar o incêndio. Felizmente, nenhum passageiro ou pedestre se feriu durante a ocorrência.
A causa do incêndio ainda será investigada pelas autoridades competentes.
