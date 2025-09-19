Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

URGENTE!

VÍDEO: ônibus é consumido pelo fogo em Avenida movimentada de Salvador

Ocorrência será investigada para apurar causas do fogo

Luan Julião

Por Luan Julião

19/09/2025 - 13:45 h
Causa do incêndio ainda será investigada
Causa do incêndio ainda será investigada -

Uma cena assustadora chamou atenção de motoristas e pedestres no início da tarde desta sexta-feira em Salvador. Um ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecido popularmente como “Amarelinho”, pegou fogo na Avenida Orlando Gomes, importante via que liga a Avenida Paralela à Orla Marítima da capital baiana.

Imagens registradas no local mostram a grande quantidade de chamas consumindo o veículo e a nuvem de fumaça que podia ser vista de longe, gerando temor entre quem passava pela região.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Terreno na 29 de Março será desapropriado para dar lugar a policlínica
Rede de apoio para médico baiano com câncer mobiliza redes socias
Vídeo: homem morre afogado em praia no Rio Vermelho

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar o incêndio. Felizmente, nenhum passageiro ou pedestre se feriu durante a ocorrência.

A causa do incêndio ainda será investigada pelas autoridades competentes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Incêndio Mobilidade Orlando Gomes Salvador susto vídeo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Causa do incêndio ainda será investigada
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Causa do incêndio ainda será investigada
Play

Polícia confirma ligação de vereadores baianos investigados com o BDM

Causa do incêndio ainda será investigada
Play

Autista é morto a tiros no Subúrbio Ferroviário de Salvador

Causa do incêndio ainda será investigada
Play

VÍDEO: ônibus é consumido pelo fogo em Avenida movimentada de Salvador

x