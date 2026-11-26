Passageiros do sistema ferry-boat realizaram um protesto na noite desta quinta-feira, 26, no Terminal de São Joaquim, em Salvador. Insatisfeitos com os atrasos e o cancelamento de viagens, os manifestantes bloquearam a rampa de acesso a uma das embarcações, impedindo a partida por cerca de uma hora e meia.

O protesto ocorreu quando o ferry previsto para sair às 18h já estava abastecido de veículos e passageiros. Entre as principais reclamações dos usuários estão a demora na fila convencional e a quantidade de vagas destinadas ao embarque com hora marcada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ao portal A TARDE, o videomaker Gustavo Pereira, que estava na embarcação, relatou que o cancelamento das viagens previstas para as 15h e 17h contribuiu para a revolta dos passageiros.

“Depois do ferry já todo embarcado, com os carros organizados, eles seguraram o ferry por uma hora e meia, mais ou menos. [...] As pessoas esperaram muito para poder embarcar”, contou.

Ambulâncias e pacientes em meio ao transtorno

Segundo Gustavo, entre os veículos que estavam na embarcação havia ambulâncias e micro-ônibus utilizados no transporte de pacientes. O videomaker também relatou ter ouvido informações sobre a presença de pessoas que realizam tratamento de hemodiálise e que vieram do interior em busca de atendimento médico.

Com destino a Ilhéus, no sul da Bahia, e uma parada prevista em Maraú, o passageiro lamentou os impactos do atraso na viagem. “Foi um caos total, porque a gente vai pegar a estrada ainda do outro lado. [...] A gente vai se atrasar mais ainda para chegar ao nosso destino”, afirmou.

O videomaker também criticou a qualidade do serviço prestado à população. “O serviço do ferry-boat é catastrófico, é o pior serviço público que nós temos, sem nenhuma perspectiva de melhora”, desabafou.

Passageiros ameaçam novos protestos

Em vídeos enviados enviados ao portal A TARDE, usuários afirmaram que o tempo de espera para embarque ultrapassava quatro horas. Os manifestantes também questionaram a distribuição de vagas destinadas ao sistema de hora marcada, que, segundo eles, estaria superando o limite de 20%.

Além de cobrarem providências do poder público, os passageiros ameaçaram realizar novas manifestações, inclusive com o bloqueio total do acesso ao terminal, caso os problemas persistam.

O portal A TARDE entrou em contato com a Internacional Travessias e aguarda retorno.