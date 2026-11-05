Vídeo: protesto na Paralela bloqueia pista em Salvador

Familiares e amigos de Joel Nascimento dos Santos, de 67 anos, realizaram uma manifestação no final da tarde desta quinta-feira, 5, na entrada do Bairro da Paz, em Salvador.



O grupo cobra agilidade na regulação hospitalar do idoso, que está internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro e aguarda transferência para uma unidade hospitalar.

Família relata estado delicado de saúde

Segundo informações dos familiares, Joel apresenta dificuldades para respirar e precisa ser transferido para um hospital com suporte adequado. Morador da Segunda Travessa Duque de Caxias, no Bairro da Paz, o idoso estaria em estado delicado e ainda aguarda a liberação de uma vaga pelo sistema de regulação.







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Protesto provoca lentidão na Paralela

Durante a manifestação, parte da faixa da direita da Avenida Paralela, na altura do Bairro da Paz, sentido Lauro de Freitas, foi interditada. A mobilização provocou lentidão no trânsito da região.

Os familiares e amigos pedem que as autoridades de saúde avaliem o caso com urgência e agilizem a transferência do paciente.



Confira o vídeo: