Violência contra mulher: coletivo lança cartilha para evangélicas

Lançamento será no Plenarinho da Assembleia Legislativa da Bahia - Foto: Divulgação

Uma cartilha com foco no enfrentamento à violência contra mulheres voltada para evangélicas será lançada no Plenarinho da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), na quinta-feira, 13, a partir das 9h30. A iniciativa é do grupo MULHERES EIG – Evangélicas pela Igualdade de Gênero, com apoio do Procuradoria Especial da Mulher e da Secretaria de Políticas para as Mulheres.

A cartilha busca oferecer suporte nos aparelhos públicos e igrejas locais, tendo respaldo teológico e jurídico para que essas mulheres tenham informação e amparo na luta contra a violência doméstica e outras formas de agressão.

“Sabemos que muitos materiais existentes não dialogam diretamente com as mulheres evangélicas devido a certas sensibilidades morais e religiosas. Por isso, essa cartilha foi construída para trazer informação acessível e uma abordagem que respeita suas crenças, ao mesmo tempo em que reforça a necessidade de combater todas as formas de violência contra as mulheres”, explica a organização do evento (Bebel Lourenço).

O lançamento contará com a participação de entidades parceiras, apoiadores e representantes de movimentos sociais e comunidades de fé. A cartilha será disponibilizada tanto em formato digital quanto impresso.