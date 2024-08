VoePass cancela voo em Salvador e impede embarque de passageiros

A troca não foi informada previamente aos passageiros - Foto: Reprodução | Voepass

A queda do avião da VoePass em Vinhedo (SP) forçou alterações na malha aérea da empresa. Um dos voos afetados foi o 2Z2291, que conectaria Salvador a Recife (PE), cancelado na manhã desta quinta-feira, A

A informação inicial divulgada aos passageiros é que a aeronave precisou ser trocada, gerando um overbooking. Nisso, passageiros foram realocados já antes das 6h, horário previsto para o embarque. Seis horas depois, aproximadamente às 12h, o voo foi oficialmente cancelado.

Nisso, passageiros que seguiam para Recife conseguiram ser encaixados em aeronaves de outras empresas aéreas. No entanto, sete que tinham como destino final Fernando de Noronha (PE) foram informados que não havia voo disponíveis e que a viagem teria que ser cancelada.

Foram afetados dois baianos, um casal formado por um espanhol e uma chilena, e um casal carioca acompanhado pelo filho.

Funcionários da empresa informaram que nem a VoePass nem a Azul, únicas companhias que voam para Fernando de Noronha, tinham assentos disponíveis para os próximos três dias.

Sem oferecer nenhum reembolso imediato ou atendimento aos prejudicados, a empresa apenas pagou o transporte de volta aos passageiros que embarcaram em Salvador. A família carioca foi encaixada em um voo para o Rio de Janeiro (RJ), enquanto os estrangeiros embarcaram para Fortaleza (CE), de onde tinham embarcado.

Nenhum dos sete conseguiu realizar o sonho de viajar para Fernando de Noronha apesar de terem passagem, hospedagem, passeios e taxas da ilha pagas com antecedência.

Procurada pelo Portal A TARDE, a VoePass confirmou o cancelamento dos voos, mas se recusou a informar qual medida tomaria para mitigar os prejuízos dos passageiros prejudicados.

"A VOEPASS Linhas Aéreas informa que a aeronave do voo 2291, prefixo PR-PDT, um ATR 72 com capacidade para 70 passageiros, que seguiria voo para Fernando de Noronha, registrou um problema técnico ainda em solo em Recife, antes do embarque dos passageiros, na manhã de quinta-feira (15 de agosto). Para mitigar os efeitos do problema técnico, uma outra aeronave da frota da companhia, um ATR-42, com capacidade para 48 passageiros, foi deslocada para levar a maior parte dos passageiros para o destino, sendo que os demais seguiram acomodados em voo de uma companhia parceira", diz o comunicado, sem mencionar o caso dos sete clientes frustrados ainda em Salvador.