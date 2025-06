Confira a programação do São João “Feira do Porto” em Cachoeira

Festa em Cachoeira - Foto: Divulgação

A cidade de Cachoeira já está se preparando para o forró “Feira do Porto”. O evento, que está previsto para acontecer entre os dias 21 e 25 de junho, contará com nomes de peso da música nacional e artistas tradicionalmente as festas juninas.

Prefeita da cidade, Eliana Gonzaga contou que está animada para receber os turistas de todo o país durante os festejos. “Convidamos turistas de toda a Bahia e do Brasil para essa que será uma das mais animadas festas juninas do nosso estado e país. O São João ‘Feira do Porto’ já é uma tradição”, disse ela.

“Além de ser diversão garantida para todas e todos, também representa um importante incremento para a economia da nossa cidade. Sejam bem-vindos à Cidade Heroica. O melhor São João da nossa história está chegando! Preparem-se para sentir a alegria do nosso povo, celebrar nossa cultura e dançar até o sol raiar na Feira do Porto”, completou.

Grade de atrações

21 de junho:

Ítala Dias

Flávio Leandro

Arrocha o Nó

Edson Gomes

Xêro Perfumado

Zefa di Zeca

22 de junho:

Danton

Kaelzinho Ferraz

Rafinha Big Love

Nenho

Samba de Roda

23 de junho:

Rony Macedo

Limão com Mel

Letícia Brasil

Saulo Fernandes

Cangaia de Jegue

Samba de Roda

24 de junho:

Juninho Cachoeira

Vanessa Aragão

Tarcísio do Acordeon

Iguinho e Lulinha

Colher de Pau

Samba de Roda

25 de junho: