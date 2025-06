Criança perdida? Veja as dicas para evitar incidentes em shows grandes

Pulseiras de identificação - Foto: Flávia Requião/Ag. A TARDE

Em meio à multidão que lota os festejos juninos em Salvador, o risco de uma criança se perder dos pais aumenta, mas pode ser evitado com medidas simples de prevenção. É o que explica o subcoordenador da Polícia Militar, Alan Farias, que atua diretamente no circuito do São João da Bahia.

Segundo Farias, uma das estratégias adotadas para garantir a segurança das crianças é o uso de pulseiras de identificação, fornecidas gratuitamente no posto do Juizado. “Colocamos o nome da criança, do responsável e um telefone de contato. Em caso de perda, a segurança interna, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Civil já sabem que devem encaminhar a criança até o nosso posto”, afirma.

Alan Farias | Foto: Flávia Requião/Ag. A TARDE

“Se, mesmo com todos os esforços, não localizarmos o genitor, a criança é encaminhada a um abrigo provisório, enquanto tentamos identificar sua família. Mas isso é o último recurso. Aqui, nenhuma criança fica desassistida”, completou o subcoordenador.

Neste ano, até agora, apenas em dois dias foram registrados casos de crianças perdidas durante a festa. Ambas foram localizadas com sucesso e entregues aos pais, que, segundo Alan, não haviam feito uso da pulseirinha de identificação. “Depois que encontramos os responsáveis, fizemos o termo de entrega e orientamos sobre os cuidados necessários.”

Dicas importantes para evitar sustos

Passe no posto do Juizado ao chegar no local do evento e identifique a criança com a pulseira fornecida gratuitamente;

Oriente a criança a procurar postos de saúde, policiais ou bombeiros caso se perca;

Evite aglomerações com crianças pequenas e mantenha vigilância constante;

Combine um ponto de encontro com a criança, para o caso de se separarem momentaneamente;