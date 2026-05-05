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TOME FORRÓ

De graça! Grande show de forró reúne Léo Estakazero, Cueca Branca e mais

Cueca Branca grava audiovisual gratuito no Pelourinho com time de estrelas do forró

Bianca Carneiro
Por

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Forró toma conta do Pelourinho em gravação aberta da banda Cueca Branca
Forró toma conta do Pelourinho em gravação aberta da banda Cueca Branca - Foto: Divulgação

O som do forró vai tomar conta do Centro Histórico de Salvador nesta quarta-feira, 6. A banda Cueca Branca grava seu novo projeto audiovisual no Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho, a partir das 18h, em um show aberto ao público.

A gravação celebra os 26 anos de trajetória do grupo e contará com participações especiais de nomes conhecidos da música baiana, como Léo Estakazero, Jeanne Lima, Jó Miranda, Seu Maxixe, Aline Ataíde, Luana Matos e Oz Bambaz.

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Realizado em espaço público, o registro reunirá convidados e plateia para documentar parte do repertório que acompanha a história da banda nas festas populares e nos principais eventos de forró da Bahia.

Com mais de duas décadas de estrada, a Cueca Branca segue como um dos nomes presentes no circuito forrozeiro, mantendo agenda ativa de apresentações e apostando em um repertório voltado às tradições do gênero.

Serviço

Evento: Gravação audiovisual da banda Cueca Branca

Data: 06 de maio (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Largo Quincas Berro d’Água, Pelourinho – Salvador

Entrada: Gratuita

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Tags:

Cueca Branca Léo Estakazero

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