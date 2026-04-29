Raça Negra e mais: São João de Feira de Santana terá 15 dias de festa

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A Prefeitura de Feira de Santana lançou oficialmente, na tarde desta quarta-feira, 29, a programação do São João 2026, durante cerimônia realizada no pátio da sede do Executivo municipal. Com o tema “A alegria entra em campo”, o evento vai acontecer durante 15 dias, entre 20 de junho e 4 de julho.

No distrito de Maria Quitéria, os festejos acontecem de 20 a 23 de junho, com atrações como Raí Saia Rodada, Caviar com Rapadura, Paula Fernandes, Filho do Piseiro, Alceu Valença, Forrozão das Antigas, Limão com Mel e Caninana.

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Em Jaguara, a programação será realizada nos dias 20 e 21 de junho, com shows de Acarajé com Camarão e Filomena Bagaceira.

Já em Bonfim de Feira, o São Pedro acontece nos dias 27 e 28 de junho, com apresentações de Flávio José, Raio da Silibrina, Tayrone e Colher de Pau.

O distrito de Humildes recebe a festa entre 26 e 28 de junho, reunindo Luan Estilizado, Mastruz com Leite, Unha Pintada, Adelmario Coelho, Raça Negra e Buscapé Arreio de Ouro.

Encerrando a programação, Jaíba promove o São Pedro nos dias 3 e 4 de julho, com shows de Alcymar Monteiro e Solange Almeida.