Setur-BA promove São João em eventos de grandes cidades brasileiras

Faltando pouco mais de um mês para as festas de São João, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) está promovendo a festa para os turistas nacionais. O órgão iniciou um quatro roadshows, chamados também de eventos itinerantes, que passam por diversas cidades brasileiras.

A primeira metrópole escolhida pela Setur foi São Paulo, também conhecida como o maior mercado emissor de turistas nacionais para o território baiano. O evento aconteceu na noite da última segunda-feira, 27, no Espaço Bisutti Tenerife, com decoração temática junina, trio de forró, dançarinos e comidas típicas.

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Ao todo, cerca de 100 operadores e agentes de viagens estiveram presentes. “A gente apresenta uma festa tradicional e vibrante, reconhecida como a maior manifestação popular da Bahia e do Brasil, porque acontece em todo o território do estado”, explicou o gerente de Mercado Nacional da Setur-BA, Luiz Castro.

“A intenção é mostrar essa celebração rica em gastronomia, música e arte, com o propósito de atrair mais turistas para celebrar o São João conosco, gerando oportunidades de emprego e renda para os baianos”, completou.

Recepção em outras cidades

Os roadshows seguiram por outras grandes cidades. Na terça-feira, 28, a Setur passou pelo Rio de Janeiro, no Clube de Aeronáutica, com a participação de 120 representantes de operadoras e agências de viagens.

Já na quarta, 29, a ação promocional aconteceu no restaurante Nau, em Brasília, com 130 profissionais do turismo A última parada será no Espaço Floricultura, em Belo Horizonte, no dia 5 de maio.

“Sabemos que a Bahia não é só Carnaval. Ao conhecer mais sobre as características do São João, podemos vender melhor esse produto turístico. Nossa expectativa é grande para a venda de pacotes para os festejos juninos baianos” disse o agente de viagens Ricardo Antônio.