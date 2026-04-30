SÃO JOÃO
Forró do Talco faz último encontro de sanfoneiros antes do São João
Evento comandado por Jó Miranda reúne músicos do forró
O clima junino já começa a tomar conta de Salvador com mais uma edição especial do Forró do Talco, que realiza neste domingo, 3, às 19h, o último encontro de sanfoneiros antes do São João 2026. O evento acontece na Primeira Saída Bar e Restaurante, na Pituba, reunindo importantes nomes do gênero em uma celebração dedicada ao instrumento símbolo das festas juninas.
Idealizado pelo cantor e sanfoneiro Jó Miranda, o projeto se consolidou como uma das principais programações regulares de forró da capital baiana. Mantendo o formato de baile, o evento aposta em repertório que valoriza clássicos e releituras do gênero, reunindo artistas convidados a cada edição.
Para esta noite especial, sobem ao palco Jó Miranda, Esmera Trio, Júlio Cezar e Luciano Sanfoneiro, em apresentações que prometem destacar diferentes estilos, sonoridades e trajetórias dentro do universo do forró.
A proposta do encontro reforça o caráter coletivo do projeto, promovendo a troca musical entre sanfoneiros e antecipando o clima das festas juninas que se aproximam.
Ao longo de suas edições, o Forró do Talco já recebeu artistas como Leo Estakazero, Forró do Tico e Mammá Di Souza, consolidando-se como ponto de encontro para os amantes do forró em Salvador.
