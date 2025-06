Dupla de irmãos, Péricles & Leonardo celebram show no Pelourinho

Péricles & Leonardo - Foto: João Grassi/Ag. A TARDE

Responsável por abrir shows importantes como o São João do Parque de Exposições e o Camaforró, a dupla Péricles & Leonardo dessa vez fecha os trabalhos no Largo do Pelourinho, neste domingo, 22.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a dupla celebrou poder estar no “palco principal do Centro Histórico” e garantiu ter preparado um show com “a cara da Bahia”.

“Para nós é uma honra estar aqui no Pelourinho, pela primeira vez no palco principal do Centro Histórico de Salvador. Preparamos um show fantástico, com muito sertanejo, muito arrocha, muito forró, a cara da Bahia”, enalteceu Péricles.

Leonardo destacou, além da tradição dos eventos no Pelourinho, a “energia” diferente do público que comparece às festas na região.

“Preparamos um show excepcional. É muito bom a gente estar conseguindo trazer o sertanejo aqui para esse palco, essa energia, para essa ancestralidade, essa espiritualidade que tem aqui no palco do Pelourinho”, ressaltou.

Em tom de brincadeira, a dupla ainda comentou sobre o fato de terem brigas típicas de irmão. No entanto, eles garantem que nada disso compromete o trabalho deles na música.

“Briga todo dia (risos), mas resolve em casa mesmo, não leva nada para a rua, nada para o palco. Acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo”, brincaram.