Thiago Banha cita falta de patrocínio ao stand-up na Bahia

Comediante Thiago Banha - Foto: Flávia Requião/Ag. A TARDE

O comediante Thiago Banha comentou, na noite deste domingo, 22, sobre a falta de apoio financeiro ao seu grupo Vatapá Comedy Club e para todos os humoristas de Stand Up da Bahia.

“A gente [grupo Vatapá] fez um show na Concha Acústica para cinco mil pessoas e não tinha nenhum patrocínio. Nosso último show no Teatro Jorge Amado, não teve nenhum patrocínio. Na realidade, a gente nunca teve patrocínio para fazer show”, declarou, durante conversa com o Grupo A TARDE, no São João da Bahia, no Parque de Exposições, em Salvador.

Thiago ressaltou que mesmo com o grande público que o grupo vem acumulando nas apresentações, eles ainda não conseguiram nenhum tipo de investimento externo.

“Vatapá é um dos maiores grupos de comédia do país. É um dos produtos de teatro que mais leva pessoas ao teatro na Bahia, tem um impacto cultural gigantesco. A gente trabalha confiando no nosso próprio trabalho, porque se for depender de incentivos, de empresários e do dinheiro externo, a gente não vai fazer nada”, afirmou.