Vídeo: Gustavo Mioto ironiza reconciliação com Ana Castela: “Hoje não dá"

Gustavo Mioto em coletiva de imprensa no Parque de Exposições - Foto: Franciely Gomes / Ag. A TARDE

Gustavo Mioto comentou sobre a possibilidade de reatar o namoro com Ana Castela durante sua participação no São João da Bahia, na noite deste domingo (22). Questionado pelo Portal MASSA! durante uma coletiva de imprensa, o cantor ironizou os rumores de reconciliação com a “boiadeira”.

“Hoje tem show, não dá pra voltar. Estão os dois correndo, os dois ocupados, mas eu acho o que impede a volta é ter que falar sobre ela repetidamente sem ter o tempo da gente pensar”, afirmou Gustavo Mioto.

Relacionamento com Ana Castela

Na última quinta-feira (19), Ana Castela e Gustavo Mioto se pronunciaram nas redes sociais sobre os boatos de que estariam juntos novamente. Apesar de negarem a reconciliação, Ana manteve viva a esperança dos fãs do casal e pediu paciência.

“Não pressionem ninguém, vai acontecer na hora que tem que acontecer.. podem comentar (de forma respeitosa) eu adoro ler e dar risada com vocês! Mas se for pra ser, tem que ser de verdade, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, paciência pros dois lados”, afirmou Ana Castela.

Confira vídeo: