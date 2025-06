Fraudes durante o período junino podem superar 29 milhões

- Foto: plugg.to

A ClearSale, empresa parte da Serasa Experian, projeta que as tentativas de golpes no e-commerce durante as festas juninas devem alcançar 3,08% das transações na região Nordeste. O ticket médio estimado de tentativas fraudulentas é de R$ 1.148.



As festas juninas movimentam intensamente a economia local, com celebrações ao longo de todo o mês. De acordo com o estudo “Como o São João transforma o Nordeste?”, publicado pela Globo Gente em junho de 2024, 85% dos consumidores nordestinos afirmam gastar mais no São João do que no Carnaval, evidenciando o impacto da data no varejo regional.

Esse aumento no consumo inclui a compra de roupas típicas, acessórios, produtos de beleza, alimentos para receitas tradicionais e itens de decoração. Esse cenário aquecido também atrai a atenção de fraudadores, que se aproveitam a alta demanda para aplicar golpes.

Entre as categorias de varejo mais visadas durante o período no ano de 2024, destacam-se os setores de beleza, com 2,49% das tentativas de fraude e ticket médio de R$ 478; calçados, com 1,80% e ticket de R$ 476; alimentação, com 1,60% e média de R$ 258; e vestuário, com 1,03% e ticket médio de R$ 475.

“As festas juninas no Nordeste celebram tradições culturais que tornam a região única. É também uma oportunidade para comerciantes locais impulsionarem seus negócios. Nosso compromisso é apoiar o pequeno empreendedor com soluções que garantam segurança e previnam fraudes durante esse período de alta movimentação”, explica Matheus Manssur, superintendente comercial da empresa.

A estimativa da ClearSale considera apenas pedidos realizados em lojas de e-commerce 100% monitoradas pela empresa. São classificadas como tentativas de fraude todas as transações identificadas como suspeitas ou confirmadas.