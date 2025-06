Gustavo Mioto celebra carreira internacional

O artista revelou recentemente que lançará um álbum de música Country - Foto: Franciely Gomes/Ag. A TARDE

Gustavo Mioto está galgando os passos para seguir sua carreira internacional. O artista revelou recentemente que lançará um álbum de música Country, totalmente em inglês.

Durante sua passagem pelo São João da Bahia 2025, no Parque de Exposições de Salvador, neste domingo, 22, o cantor falou brevemente sobre o assunto e afirmou que está animado com os novos passos no mundo da música.

“Então, fiquei muito feliz com esse reconhecimento deles [gravadora internacional] e essa vontade de trabalharem comigo. Então, foi realmente o primeiro grande passo e, se Deus quiser, até o final do ano o segundo vem aí”, afirmou.