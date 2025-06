Sífilis lidera casos positivos em testagem de ISTs no São João

Stand de testagem foi montado no Parque de Exposições - Foto: Leonardo Rattes/ Saúde GovBA

A sífilis tem sido a Infecção Sexualmente Transmissível (IST) mais detectada no stand de testagem montado pela Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) no Parque de Exposições, em Salvador, durante os festejos do São João.

De acordo com a coordenadora de Doenças Transmissíveis da pasta, Eleuzina Santos, mais de 300 casos já foram confirmados somente no espaço instalado no local da festa.

“Já ultrapassou a casa dos 300 casos realmente”, afirmou Eleuzina, em conversa ao Portal A TARDE, ao destacar que, ao receberem o diagnóstico, os pacientes iniciam o tratamento ali mesmo ou são encaminhados para uma unidade básica de saúde, caso prefiram.

A ação tem chamado atenção pela alta adesão do público. Apenas no Parque de Exposições, já foram realizados mais de 5 mil testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis.

“É uma aceitação enorme. Nós realizamos mais de 5 mil testes. Se você parar para pensar que estamos falando de uma estrutura que funciona em uma festa, onde as pessoas vêm para se divertir, acho que estamos conseguindo fazer esse casamento muito bom de festa e prevenção”, destacou Eleuzina.

Os exames duram cerca de 30 minutos e incluem uma etapa fundamental de aconselhamento. “Um grande ganho é que todas as pessoas passam por aconselhamento. Isso fortalece o cuidado com a saúde sexual e amplia o acesso à informação”, explicou.

A testagem segue ao longo dos dias de festa como parte da programação de saúde preventiva promovida pelo Governo do Estado.