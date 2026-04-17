Leo Estakazero abre temporada de Ensaios de São João

O ensaio contou com a presença de diversas pessoas - Foto: Franciely Gomes | Ag. A TARDE

A temporada de preparação para as festas juninas foi aberta oficialmente em Salvador nesta sexta-feira, 17. O cantor Leo Estakazero realizou o primeiro Ensaio de São João de 2026, no Pátio da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho.

A apresentação contou com a participação dos cantores Carla Cristina e Jó Miranda, que trouxeram clássicos do forró para agitar o público sedento pelos festejos de São João.

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O show também faz parte da celebração dos 30 anos de carreira de Leo, que revelou estar honrado em perpetuar esse legado forrozeiro por três décadas na Bahia.

“São 30 anos lutando pelo forró aqui na Bahia, essa terra plural, com muitos movimentos musicais. A música baiana é conhecida no mundo inteiro. Aqui também é a terra do reggae, do pagode, mas a terra do maior São João do Brasil, então a gente tem essa missão de levantar a bandeira”, disse ele em entrevista ao portal A TARDE.

“Já há 30 anos que eu estou a frente disso e consegui emplacar várias músicas de sucesso, que estão até hoje aí na boca da galera e são verdadeiras hits do São João. Fico muito feliz de poder ter contribuído com o forró da Bahia”, completou.

Os ensaios acontecem ao longo do mês e as próximas datas devem ser divulgadas através das redes sociais oficiais do artista.