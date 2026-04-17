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SÃO JOÃO NA BAHIA

Leo Estakazero abre temporada de Ensaios de São João

O evento contou com a participação de Carla Cristina e Jó Miranda

Franciely Gomes
Por

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O ensaio contou com a presença de diversas pessoas
O ensaio contou com a presença de diversas pessoas -

A temporada de preparação para as festas juninas foi aberta oficialmente em Salvador nesta sexta-feira, 17. O cantor Leo Estakazero realizou o primeiro Ensaio de São João de 2026, no Pátio da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho.

A apresentação contou com a participação dos cantores Carla Cristina e Jó Miranda, que trouxeram clássicos do forró para agitar o público sedento pelos festejos de São João.

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O show também faz parte da celebração dos 30 anos de carreira de Leo, que revelou estar honrado em perpetuar esse legado forrozeiro por três décadas na Bahia.

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“São 30 anos lutando pelo forró aqui na Bahia, essa terra plural, com muitos movimentos musicais. A música baiana é conhecida no mundo inteiro. Aqui também é a terra do reggae, do pagode, mas a terra do maior São João do Brasil, então a gente tem essa missão de levantar a bandeira”, disse ele em entrevista ao portal A TARDE.

“Já há 30 anos que eu estou a frente disso e consegui emplacar várias músicas de sucesso, que estão até hoje aí na boca da galera e são verdadeiras hits do São João. Fico muito feliz de poder ter contribuído com o forró da Bahia”, completou.

Os ensaios acontecem ao longo do mês e as próximas datas devem ser divulgadas através das redes sociais oficiais do artista.

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Tags:

Léo Estakazero São João São João 2026

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