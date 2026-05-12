Quanto custa tocar sanfona em Salvador? Veja opções para iniciantes e profissionais

Sonha em tocar sanfona? Veja os melhores modelos, preços e onde comprar em Salvador - Foto: Luciano Carcará | Ag. A TARDE

Tradicional no forró, a sanfona (ou acordeon) é conhecida por ser um instrumento de alto valor, com custos de manutenção e acessórios mais elevados do que os de outros instrumentos musicais. Ainda assim, desperta o interesse de quem deseja aprender a tocar.

Em Salvador, o mercado oferece opções de sanfonas novas e usadas para diferentes bolsos, com modelos que variam entre R$ 4 mil e R$ 120 mil. Em entrevista ao portal A TARDE, o sanfoneiro Fernando Cruz, de 43 anos, explicou quais são as melhores alternativas do instrumento para iniciantes avaliarem.

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Como escolher uma sanfona?

Preços do fole

Para iniciar o aprendizado da sanfona, é importante escolher um instrumento leve e focar na coordenação das mãos e do fole. A escolha pode variar de acordo com a faixa etária e o modelo.

Segundo Fernando, as mais recomendadas são “as italianas ou alemãs. Ou as chinesas, que têm manutenção mais barata e são mais acessíveis”.

Já o professor e músico Joselito Ferreira Bezerra, de 46 anos, explicou ao A TARDE que o valor depende da marca e das especificações da sanfona, como a quantidade de baixos de 8 a 120 e os registros do instrumento. Os modelos costumam ser divididos em:

Sanfona profissional: entre R$ 40 mil e R$ 70 mil;

Semi-profissional: entre R$ 7 mil e R$ 25 mil;

Iniciante: entre R$ 4 mil e R$ 8 mil.

Modelos de acordeon

Instrumento marcado por artistas renomados do forró brasileiro, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Mestrinho, a sanfona possui diferentes modelos e marcas no mercado.

Entre as opções mais valorizadas estão as italianas Scandalli e Giulietti, que podem chegar a R$ 70 mil.

No Brasil, destaca-se a marca Todeschini, referência no sul do país. Para quem deseja começar a aprender, modelos das marcas Michael, Eagle e Benson são alternativas mais econômicas, podendo custar até R$ 10 mil, com construção mais simples e ideal para iniciantes.

Onde comprar sanfona em Salvador

Em Salvador, o acesso ao instrumento ocorre principalmente por meio de lojas especializadas ou compras online, com opções novas e usadas.

Para o professor Joselito, a melhor alternativa para encontrar foles acessíveis e de qualidade é procurar locais “que trabalham com reformas ou afinação de sanfona”.

| Foto: Raphael Muller/AG. A TARDE

As compras online também são uma opção, mas ele alerta para riscos como vazamento no fole, presença de cupins e desafinação do instrumento.

Outra alternativa é adquirir sanfonas usadas ou de segunda mão. “Para começar, pode sim comprar uma usada de boa qualidade, desde que esteja acompanhado de um profissional da área, com conhecimento suficiente para avaliar o instrumento sem erros”, afirmou o professor.

Lojas de instrumentos em Salvador

Musicom Instrumentos Musicais - Tv. Bom Gosto da Calçada, 10 - Calçada, Salvador - BA, 40411-050.

Ritmu's Instrumentos Musicais - Av. Sete de Setembro, 986 - Mercês (em frente à Caixa Econômica Federal)

Populi Musical Instruments - R. Clóvis Spínola, 133 - Politeama, Salvador - BA, 40080-241 (próximo ao Shopping Orixás Center)

Playmusic Assistência Técnica - Av. Vale do Tororó, 98, Salas 107/108 - Tororó, Salvador - BA, 40050-290 (próximo à Estação da Lapa)

Music House - Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores, 2º Piso

Um dos fatores que dificultam o acesso ao instrumento são os custos de manutenção. Entre os problemas mais comuns estão desafinação, desgaste de materiais e falhas mecânicas. O reparo pode custar entre R$ 800 e R$ 1.800.

Escola gratuita para forrozeiros

Inaugurada no ano passado, a escola localizada no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, oferece aulas de quatro instrumentos tradicionais: sanfona, pandeiro, zabumba e triângulo.

Segundo a presidência da instituição, o objetivo é “lutar por mais políticas públicas para essa arte centenária que estava ficando no esquecimento”.

O instituto se torna mais uma opção para quem busca ter contato com o fole. O coordenador da escola pública para forrozeiros, Cláudio Araújo, afirmou ao portal A TARDE, que o início das aulas das turmas de 2026.1 ocorrerá a partir do dia 18 de maio, com cinco turmas.