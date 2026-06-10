Salvador promove arraiás para população em situação de rua; confira datas

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Moradores em situação de rua de Salvador estão participando de uma programação de festejos juninos e outras atividades sociais realizadas ao longo do mês de junho em diferentes pontos da capital baiana.

As ações integram o Projeto Girassóis de Rua e são desenvolvidas com apoio de equipes de assistência social e saúde, reunindo atividades culturais, oficinas e momentos de convivência.

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Confira os eventos já confirmados:

11 de junho – Arraiá do Ponto de Cidadania Itapagipe, na Praça Irmã Dúlce, no bairro de Roma, com apresentações culturais, música e confraternização;

15 de junho – Arraiá do Consultório na Rua de Itapuã;

15 de junho – Atividade junina com pessoas acompanhadas no campo noturno, na região da Gameleira;

17 de junho – Arraiá Pop Rua, no Pelourinho, com participação do programa Corra Pro Abraço.

Além das festas juninas, outras duas atividades estão previstas para a próxima semana e ainda estão em fase de organização.