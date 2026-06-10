Com expectativa de 2,5 milhões de turistas, Bahia lança São João 100% forró

O São João da Bahia 2026 foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (10), durante a abertura do XVII Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas, em Periperi. A festa chega este ano a seis bairros de Salvador e a mais de 280 municípios do estado, com programação gratuita voltada para as raízes do forró e das tradições juninas.

Na capital, os festejos estão distribuídos pelos seguintes polos e datas:

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Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo e Largo do Carmo - 19 a 24 de junho

19 a 24 de junho Paripe e Itapuã - 19 a 21 de junho

19 a 21 de junho Periperi - 10 a 14 de junho

10 a 14 de junho Nordeste de Amaralina - 26 e 27 de junho

Entre os artistas confirmados estão:

Alceu Valença

Geraldo Azevedo

Leo Estakazero

Del Feliz

Falamansa

Solange Almeida

Pablo

Adelmário Coelho

Mastruz com Leite

Virgílio

O vice-governador Geraldo Júnior falou sobre a proposta da festa este ano:

"Muitas atrações locais, muitas atrações regionalizadas. A nossa intenção nesse ano dos festejos juninos, além da interiorização de quase 300 municípios com o apoio do Governo do Estado, com o apoio da Secretaria de Saúde, com o apoio da Secretaria de Educação, Justiça e Direitos Humanos, com o apoio da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Turismo. A expectativa é de receber quase 2,5 milhões de turistas nas três zonas turísticas do nosso estado da Bahia".

O gestor também comentou sobre a decisão de não levar os festejos para o Parque de Exposições neste ano. De acordo com ele, a intenção é valorizar a tradição e as raízes do evento.

"Essa foi uma decisão do governador Jerônimo Rodrigues: democratizar o São João e os festejos juninos, dar a oportunidade de valorizar os festejos juninos tradicionais. Valorizar as raízes locais aqui na capital e no interior do estado da Bahia, nos 27 territórios de identidade, com investimentos na saúde, na infraestrutura, no turismo e na cultura", afirma.

Campeonato de Quadrilhas

O XVII Campeonato Estadual de Quadrilhas Juninas abre oficialmente o calendário junino entre os dias 10 e 14 de junho, na Praça da Revolução, em Periperi, com 60 quadrilhas de diversas regiões do estado e apresentações diárias das 10h às 21h. A expectativa para 2026 é superar os números do ano anterior, quando os festejos atraíram 1,8 milhão de visitantes e movimentaram cerca de R$ 2,3 bilhões em todo o estado.

O secretário de Turismo, Maurício Bacelar, resumiu a grandiosidade da festa:

"Os festejos juninos são a maior manifestação cultural do povo nordestino, e é aqui na Bahia que ela tem a sua maior expressão. Nós fazemos o maior e melhor São João do Brasil. São festas nas 13 zonas turísticas do estado, e o governo da Bahia está pronto para promover esses festejos. São investimentos na área da saúde, da segurança, da infraestrutura, da comunicação e na contratação de atrações culturais ligadas à raiz do São João, do festejo junino, ligadas à raiz do forró. O povo pode ficar pronto, porque o forró vai tomar conta de toda a Bahia".

Segurança e saúde nos festejos juninos

A operação de segurança para o São João 2026 vai até 12 de julho e abrange 283 municípios baianos, incluindo Salvador e Região Metropolitana. Só na capital e entorno, serão 6.204 profissionais de segurança, 312 viaturas e 196 câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas, além de 28 estruturas operacionais, entre postos elevados de observação e bases de apoio. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) reunirá 20 órgãos estaduais e parceiros durante todo o período dos festejos.

Já a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) montará uma operação especial com equipes de vigilância, fiscalização sanitária e ouvidoria nos principais circuitos. Em Salvador, haverá postos de atendimento no Pelourinho e em Paripe.

O Programa Corra pro Abraço atuará em Paripe e Plataforma com distribuição de kits de higiene, água e preservativos para pessoas em situação de vulnerabilidade. A Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) coordenará ações contra o racismo e a intolerância religiosa, enquanto a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) levará iniciativas de prevenção à violência contra as mulheres a 30 municípios, incluindo Salvador.

Ainda na parte social, nos dias 18 e 19 de junho, 999 unidades escolares de Salvador e de toda a Bahia participam do Arraiá da Sustentabilidade 2026, promovido pela Secretaria da Educação (SEC), com o tema "Crise climática e justiça ambiental: territórios, saberes e futuros possíveis".

Em busca do forró

A mobilidade também terá um espaço especial na operação junina. De acordo com o governo, a Nova Rodoviária da Bahia, na BR-324, deve receber cerca de 600 mil passageiros ao longo de junho, com pico de 380 mil entre os dias 19 e 25. No sistema ferry-boat, cinco embarcações operarão diariamente com saídas de hora em hora, com reforço no monitoramento entre os dias 20 e 25 nos terminais de São Joaquim e Bom Despacho.

Enquanto isso, o Aeroporto Internacional de Salvador terá 573 frequências de voos semanais e mais de 56 mil assentos por semana, com destinos para 38 cidades ao longo de junho, sendo sete internacionais.