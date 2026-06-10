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É gol do forró! Del Feliz lança música com 37 estrelas do São João

Cantor lança "São João Campeão" com nomes de peso do forró baiano

Bianca Carneiro
Por
O São João da Bahia entra em campo no novo clipe de Del Feliz
O São João da Bahia entra em campo no novo clipe de Del Feliz - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O cantor e compositor Del Feliz acaba de lançar o seu mais novo projeto musical, intitulado "São João Campeão". Celebrando a essência da cultura nordestina, o artista reuniu um verdadeiro time de peso: o projeto conta com a participação de mais 37 forrozeiros baianos. Juntos, eles formam uma autêntica "seleção do forró", cantando a alegria, a tradição e a magia dos tradicionais festejos juninos da Bahia.

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Fazendo uma divertida alusão à paixão pelo futebol, a campanha de lançamento traz o lema de que "cada forró é um gol nesse São João". A iniciativa funciona como uma verdadeira convocação para que o público reúna a família e os amigos, prepare o arrasta-pé e entre de vez no clima das festas juninas.

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O videoclipe oficial desse grande encontro musical já está no ar e pode ser conferido gratuitamente na internet. O material está disponível no canal oficial do artista no YouTube (@delfelizoficial). Os amantes do ritmo já podem assistir à produção, se inscrever no canal e começar a se preparar para a época mais esperada do ano no Nordeste.

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