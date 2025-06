São João nas paróquias: confira programação de arraiás em Salvador

Tradição e diversão: confira a programação do São João nas Paróquias - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O São João é uma das celebrações mais importantes e queridas do calendário cultural brasileiro, especialmente no Nordeste, onde a devoção religiosa e a alegria popular se misturam em arraiais repletos de música, dança, comidas típicas e solidariedade.

Em Salvador e na Região Metropolitana (RMS), diversas paróquias organizam eventos juninos que reforçam o espírito comunitário e a tradição católica, promovendo encontros festivos e ações sociais.

Confira as festas organizadas por paróquias na capital baiana e na Região Metropolitana (RMS):

🎉 Arraiá Vocacioná do Seminário São João Maria Vianney

O Seminário São João Maria Vianney promove no dia 14 de junho, a partir das 16h, o Arraiá Vocacioná, um evento tradicional que reúne música, comidas típicas e muita animação. A festa tem como objetivo fortalecer os laços comunitários e apoiar a formação dos seminaristas.

▪️ Atrações: música ao vivo, comidas típicas e arrasta-pé

▪️ Quando: 14 de junho, a partir das 16h

▪️ Onde: Seminário São João Maria Vianney – Avenida Cardeal da Silva, Federação

▪️ Quanto: Ingressos com os seminaristas (crianças até 10 anos não pagam)

🎶 Forró da Fraternidade da Paróquia Nossa Senhora da Vitória

A Paróquia da Vitória realiza no dia 31 de maio, às 18h, mais uma edição do tradicional Forró da Fraternidade, no Sollar Cunha Guedes. O evento tem caráter beneficente: toda a renda será destinada à Feira da Fraternidade 2025, que mantém obras sociais da comunidade. A festa contará com comidas típicas e shows das bandas UTX e Zé de Tonha.

▪️ Atrações: bandas UTX e Zé de Tonha, comidas típicas

▪️ Quando: 31 de maio, a partir das 18h

▪️ Onde: Sollar Cunha Guedes – Corredor da Vitória, Salvador

▪️ Quanto: R$ 60; vendas na secretaria da Paróquia

Forró da Fraternidade | Foto: Divulgação

🌽 Arraiá Inhô Chico da Paróquia São Francisco de Assis

A Paróquia São Francisco de Assis, na Boca do Rio, realiza no dia 15 de junho, a partir das 13h, o Arraiá Inhô Chico 2025. A festa contará com apresentações das bandas Tribigodon, Forró Baião de Dois e Estrela Guia, além de muita comida típica e forró para animar a comunidade.

▪️ Atrações: Tribigodon, Forró Baião de Dois, Banda Estrela Guia

▪️ Quando: 15 de junho, a partir das 13h

▪️ Onde: Paróquia São Francisco de Assis – Boca do Rio, Salvador

▪️ Quanto: R$ 45 (cartão); R$ 40 (Pix ou dinheiro); crianças até 10 anos não pagam

🎶 Forró do Amor - Encontro de Jovens com Cristo de São Cristóvão

Quem está a procura de um evento gratuito pode comemorar, pois uma boa opção é o Forró do Amor, do Encontro de Jovens com Cristo de São Cristóvão.

▪️ Atrações: música ao vivo, bingo, comidas típicas e arrasta-pé

▪️ Quando: 15 de junho, a partir das 15h

▪️ Onde: Igreja do Divino Espírito Santo - Jardim das Margaridas

▪️ Quanto: entrada gratuita

🎉Quermesse do Encontro de Jovens da Itinga

Outra opção para quem busca um evento junino no São João deste ano é Quermesse do Encontro de Jovens da Itinga.

▪️ Atrações: Valdir Júnior, Daniel Romano e Luciano Villys

▪️ Quando: 8 de junho, a partir das 14h

▪️ Onde: Escola Sônia Maria - Itinga, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

▪️ Quanto: R$ 20, casadinha R$ 30 / Informações: 71 98735-8576

🌽 Arraiá Rosário dos Pretos

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada no Largo do Pelourinho em Salvador, também faz arraiá no São João.



▪️ Atrações: música ao vivo, comidas típicas e arrasta-pé

▪️ Quando: 8 de junho, a partir das 12h

▪️ Onde: Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

▪️ Quanto: R$ 20 (ingresso individual), R$ 100 (mesa para quatro pessoas)