São João no Carmo se destaca pela presença tradicional do forró

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O São João da Bahia no Carmo reuniu um público amante do forró, e trouxe uma programação recheada de representantes do ritmo no último domingo, 21. Confira quem animou a terceira noite da festa no Largo do Carmo:

A banda Forró E Eu Ligo, comandada por Guifer e Carola, abriu a noite e aqueceu a festa logo no início da programação. O público foi preenchendo o espaço e aproveitando cada música.

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Na sequência, Léo Fera Forrozão elevou o astral, desceu do palco e fez parte do show no meio do público criando um dos momentos mais animados da programação.

Viny Brasil entregou um repertório diversificado e abriu espaço para uma verdadeira quadrilha junina, que contou até com a participação de uma noiva que estava na plateia.

A noite ainda recebeu a cantora Lary, que trouxe um estilo diferente misturando pagode carioca e São João da Bahia, agitando o Centro Histórico da capital

Por fim, quem encerrou a noite foi o cantor Kelvin Carvalho, deixando todos com gostinho de quero mais!

A programação no Carmo segue nesta segunda, 22, e para mais informações acesse o Instagram da Superintendência de Fomento ao Turismo.