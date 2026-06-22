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SALVADOR

São João no Carmo se destaca pela presença tradicional do forró

A programação garantiu muita animação e um público dançante na terceira noite de festa

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Léo Fera Forrozão comandou um momentos mais animados do Carmo
Léo Fera Forrozão comandou um momentos mais animados do Carmo - Foto: Fred Pontes / gov

O São João da Bahia no Carmo reuniu um público amante do forró, e trouxe uma programação recheada de representantes do ritmo no último domingo, 21. Confira quem animou a terceira noite da festa no Largo do Carmo:

A banda Forró E Eu Ligo, comandada por Guifer e Carola, abriu a noite e aqueceu a festa logo no início da programação. O público foi preenchendo o espaço e aproveitando cada música.

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Na sequência, Léo Fera Forrozão elevou o astral, desceu do palco e fez parte do show no meio do público criando um dos momentos mais animados da programação.

Viny Brasil entregou um repertório diversificado e abriu espaço para uma verdadeira quadrilha junina, que contou até com a participação de uma noiva que estava na plateia.

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A noite ainda recebeu a cantora Lary, que trouxe um estilo diferente misturando pagode carioca e São João da Bahia, agitando o Centro Histórico da capital

Por fim, quem encerrou a noite foi o cantor Kelvin Carvalho, deixando todos com gostinho de quero mais!

A programação no Carmo segue nesta segunda, 22, e para mais informações acesse o Instagram da Superintendência de Fomento ao Turismo.

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Tags

forró Salvador São Joao no Carmo

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