Unidade da PC garante mais segurança e agilidade no São João de Paripe

Unidade móvel da DEA funciona até esta segunda-feira, 23 - Foto: Divulgação PC Bahia

Desde o sábado, 21, a população de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, e os visitantes que estão no local para curtir os festejos juninos conta com um reforço extra na segurança. Isso porque a Polícia Civil da Bahia disponibilizou uma Delegacia Especial de Área (DEA) no circuito da festa para oferecer mais segurança e atendimento rápido, através do efetivo de policiais velados e ostensivos.

A unidade funciona como uma extensão das delegacias territoriais e especializadas da região, prestando serviços como registro de ocorrências, extravio de documentos, atendimento para vítimas de crimes e orientações gerais.

Com estrutura equipada e acesso aos sistemas operacionais da instituição, a delegacia permite que os registros sejam realizados diretamente no local, sem a necessidade de deslocamento para unidades fixas. Além da atuação investigativa, os policiais civis também oferecem acolhimento e suporte, auxiliando em casos de localização de pessoas, dúvidas sobre a atuação da Polícia Civil e outras demandas emergenciais.

“Nosso objetivo é garantir que a população de Paripe e os visitantes curtam o São João com segurança, tranquilidade e saibam que podem contar com a Polícia Civil sempre que precisarem”, afirma o delegado Felipe Motta.

A presença da polícia judiciária no circuito tem caráter preventivo, contribuindo para a manutenção da ordem pública e a proteção de moradores e visitantes. A DEA segue em operação até esta segunda-feira, 23, último dia de festa em Paripe.