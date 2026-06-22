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CRUZ DAS ALMAS

Zé Vaqueiro arrasta multidão atrás do trio no São João de Cruz

Cantor bate recorde de público na Rua da Estação

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Mar de gente na Rua da Estação em Cruz das Almas
Mar de gente na Rua da Estação em Cruz das Almas - Foto: Lucas Leawry/Secom - Prefeitura de Cruz

A famosa Rua da Estação ficou pequena para a multidão que lotou o circuito, conhecido como Murilo Sena, neste domingo, 21, em Cruz das Almas. Zé Vaqueiro era uma das atrações mais aguardadas da festa e trouxe sucessos que não deixou ninguém parado.

O trio do circuito Murilo Sena já é tradição no São João de Cruz das Almas, um dos maiores da Bahia e além de Zé Vaqueiro, se apresentaram também o cantor Júlio César, Tanury e a Banda Bora Tomar Uma na programação deste domingo.

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Zé Vaqueiro prometeu e entregou um show agitado com muito forró. Segundo ele, sucessos como "Meu mel" e "Tenho medo" não podiam faltar no seu repertório e o público respondeu cantando junto.

Zé Vaqueiro subiu no trio e entregou um show agitado com muito forró
Zé Vaqueiro subiu no trio e entregou um show agitado com muito forró - Foto: Lucas Leawry/Secom - Prefeitura de Cruz

"É uma satisfação estar aqui. Tem que respeitar Cruz das Almas", afirmou ele, em cima do trio.

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São João de Cruz das Almas

O São João de Cruz acontece oficialmente até a próxima quarta-feira, 24, em três circuitos: Luiz Gonzaga, Oton Silva e Murilo Sena. Entre as atrações estão nomes como Nattan, João Gomes e Dorgival Dantas.

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Rua da Estação São João de Cruz Zé Vaqueiro

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