Zé Vaqueiro arrasta multidão atrás do trio no São João de Cruz

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A famosa Rua da Estação ficou pequena para a multidão que lotou o circuito, conhecido como Murilo Sena, neste domingo, 21, em Cruz das Almas. Zé Vaqueiro era uma das atrações mais aguardadas da festa e trouxe sucessos que não deixou ninguém parado.

O trio do circuito Murilo Sena já é tradição no São João de Cruz das Almas, um dos maiores da Bahia e além de Zé Vaqueiro, se apresentaram também o cantor Júlio César, Tanury e a Banda Bora Tomar Uma na programação deste domingo.

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Zé Vaqueiro prometeu e entregou um show agitado com muito forró. Segundo ele, sucessos como "Meu mel" e "Tenho medo" não podiam faltar no seu repertório e o público respondeu cantando junto.

Zé Vaqueiro subiu no trio e entregou um show agitado com muito forró - Foto: Lucas Leawry/Secom - Prefeitura de Cruz

"É uma satisfação estar aqui. Tem que respeitar Cruz das Almas", afirmou ele, em cima do trio.

São João de Cruz das Almas

O São João de Cruz acontece oficialmente até a próxima quarta-feira, 24, em três circuitos: Luiz Gonzaga, Oton Silva e Murilo Sena. Entre as atrações estão nomes como Nattan, João Gomes e Dorgival Dantas.