Ação vai distribuir exames gratuitos de creatinina no Shopping Barra | A TARDE

Em alusão ao Dia Mundial do Rim, celebrado no dia 14 de março, serão realizadas no Shopping Barra, no piso L4 Norte, nos dias 12 e 14 de março, ações de combate às doenças renais crônicas, que correspondem às 36 milhões, ou 63%, das mortes no mundo, segundo Ministério da Saúde.

A ação contará com profissionais de saúde para medir a pressão arterial, conversar com os interessados sobre a creatinina - indicador relevante da função renal -, e farão a distribuição de 300 vouchers para a realização de exames gratuitos de creatinina - procedimento que detecta fases iniciais da doença renal crônica.

Os exames serão realizados em uma das 23 unidades do Leme presentes em Salvador e Lauro de Freitas. Caso haja alguma alteração, a pessoa será encaminhada para realização de uma consulta no Hospital Alayde Costa.

A ação da Sociedade Brasileira de Nefrologia - Regional Bahia, em parceria com o Leme, marca de medicina diagnóstica da Dasa, é disseminar informações sobre os problemas renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado

A creatinina é uma substância gerada pela degradação da creatina, que tem a função de fornecer mais energia para os músculos. Ela é filtrada pelos rins e excretada pela urina. A diretora médica do Leme, Dra. Marla Cruz explica que quando a função renal está comprometida, a excreção é reduzida e os níveis da creatinina no sangue tendem a aumentar.

“O exame de creatinina faz parte do check-up médico anual e é importante para avaliar a saúde dos rins e detectar fases precoces da doença renal crônica, evitando complicações”